Наполі знову втратив очки. Відео нічиєї неаполітанців з Пармою
Команда Антоніо Конте зробила справжній подарунок Інтеру
близько 2 годин тому
У 16-му турі італійської Серії А Наполі на своєму полі не зумів переграти Парму.
Матч вийшов максимально напруженим і проходив у високому темпі. Господарі постійно намагалися розхитати оборону суперника, тримали м’яч і регулярно доводили атаки до ударів, але у вирішальні миті не вистачало точності або ж надійно діяв захист гостей.
Статистика підкреслює перевагу Наполі: за ударами 16:4, а за очікуваними голами 1,37 проти 0,18. Втім, попри відчутний тиск і кращі моменти, команді так і не вдалося конвертувати цю перевагу в забитий м’яч. Парма ж діяла прагматично, рідко виходила вперед, але витримала навалу та забрала з Неаполя важливе очко.
Наполі набрав 40 очок у турнірній таблиці та опустився на третю сходинку. Лідер – Інтер (46), другий Мілан (40) має матч у запасі.
Серія А, 16-й тур
Наполі – Парма 0:0
Наполі: Мілінкович-Савич, Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Мадзоккі (Спінаццола 58), Лоботка, МакТоміней, Олівера (Елмас 58), Політано (Вергара 78), Хойлунд, Ланг (Нерес 58, Лукка 90)
Парма: Ріналді, Чиркаті, Тройло (Дельпрато 70), Валенті, Брітшгі, Естевес, М. Кейта, Соренсен (Валері 46), Ордоньєс (Бенедичак 90), Ондрейка (Бернабе 59), Кутроне (Пеллегріно 59)
Попередження: Нерес, 87 – Тройло, 58, Брітшгі, 67, Ріналді, 81
