Сергій Разумовський

У 16-му турі італійської Серії А Наполі на своєму полі не зумів переграти Парму.

Матч вийшов максимально напруженим і проходив у високому темпі. Господарі постійно намагалися розхитати оборону суперника, тримали м’яч і регулярно доводили атаки до ударів, але у вирішальні миті не вистачало точності або ж надійно діяв захист гостей.

Статистика підкреслює перевагу Наполі: за ударами 16:4, а за очікуваними голами 1,37 проти 0,18. Втім, попри відчутний тиск і кращі моменти, команді так і не вдалося конвертувати цю перевагу в забитий м’яч. Парма ж діяла прагматично, рідко виходила вперед, але витримала навалу та забрала з Неаполя важливе очко.

Наполі набрав 40 очок у турнірній таблиці та опустився на третю сходинку. Лідер – Інтер (46), другий Мілан (40) має матч у запасі.

Серія А, 16-й тур

Наполі – Парма 0:0

Наполі: Мілінкович-Савич, Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Мадзоккі (Спінаццола 58), Лоботка, МакТоміней, Олівера (Елмас 58), Політано (Вергара 78), Хойлунд, Ланг (Нерес 58, Лукка 90)

Парма: Ріналді, Чиркаті, Тройло (Дельпрато 70), Валенті, Брітшгі, Естевес, М. Кейта, Соренсен (Валері 46), Ордоньєс (Бенедичак 90), Ондрейка (Бернабе 59), Кутроне (Пеллегріно 59)

Попередження: Нерес, 87 – Тройло, 58, Брітшгі, 67, Ріналді, 81