Наполі всерйоз включився у боротьбу за нападника Ліверпуля Дарвіна Нуньєса, запропонувавши англійському клубу 54,5 мільйона євро за перехід уругвайця. Про це повідомив відомий італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо.

За його даними, форвард уже погодив із неаполітанцями умови особистого контракту, який діятиме до літа 2030 року. Сам Нуньєс відкинув кілька привабливих варіантів із Саудівської Аравії, віддавши перевагу продовженню кар'єри в одному з провідних європейських чемпіонатів.

Минулого сезону АПЛ футболіст провів 30 матчів, у яких забив 5 м'ячів і зробив 2 результативні передачі. У Лізі чемпіонів найбільш обговорюваним епізодом за його участю став промах у серії пенальті на стадії 1/8 фіналу проти ПСЖ.

Нагадаємо, що Ліверпуль придбав нападника влітку 2022 року, виклавши за трансфер із Бенфіки 75 мільйонів євро, а також передбачивши бонуси на суму до 25 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Осімхен визначився, в якому клубі продовжить кар’єру.