Наречена Роналду: «Так, я дівчина найкращого футболіста в світі»

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес розповіла про перше знайомство з футболістом. Її цитує Elle.

Так, я дівчина кращого футболіста в світі, але людям – а часто це саме дівчата – нема чого говорити про це.

Звичайно, наші відносини дозволили мені виконати багато мрій, проте я завжди з однаковою пристрастю підходила до всього, що робила, незалежно від того, прибиральниця я, продавчиня, або модель