Роналду підписав контракт з «Аль-Нассром» до 2030 року
Наречена Роналду: «Так, я дівчина найкращого футболіста в світі»
Який скоро перейде в Аль-Наср
Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес розповіла про перше знайомство з футболістом. Її цитує Elle.
Ми закохалися з першого погляду. Коли я вперше його побачила, час немов завмерло. Я ніколи не бачила такого красивого і уважного чоловіка. Я вважаю його найкрасивішим чоловіком з усіх, кого я коли-небудь бачила.
Так, я дівчина кращого футболіста в світі, але людям – а часто це саме дівчата – нема чого говорити про це.
Звичайно, наші відносини дозволили мені виконати багато мрій, проте я завжди з однаковою пристрастю підходила до всього, що робила, незалежно від того, прибиральниця я, продавчиня, або модель
Раніше стало відомо, що Роналду вже підписав контракт з Аль-Насром.
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