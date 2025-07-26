Сергій Стаднюк

Сезон-2025/2026 офіційно стартував в українській Другій лізі. У суботу 26 липня відбулися перші матчі стартового туру чемпіонату.

У групі А Реал Фарма та Ужгород розійшлися миром. Гості першими відкрили рахунок — на 28-й хвилині відзначився Вишневський, але господарі досить швидко відповіли голом Фабера, який встановив остаточний рахунок ще до перерви.

Скала 1911 не зуміла втримати нічию в домашньому матчі проти Полісся-2. Житомирська молодь після перерви видала ударну серію. Дубль оформив Йока, натякнувши Ротаню, кого треба було брати на Санта-Колому (1:2), також відзначився Микитюк. Це дозволило гостям перемогти з рахунком 3:1. У складі господарів забив Федор.

Лісне вже у першому таймі зняло всі питання щодо переможця в грі з Атлетом. Кобак відкрив рахунок на 22-й хвилині, а далі дублем відзначився круглий тезка гравця Динамо Назар Волошин. У складі команди в старті вийшов Сергій Рибалка, а на заміну вийшов Денис Гармаш, не заробивши традиційну жовту.

У Вільхівцях місцева команда поступилася Куликову з рахунком 1:2. Панасюк відкрив рахунок вже на 7-й хвилині, а Шарабура подвоїв перевагу гостей. Після перерви Шестаков скоротив відставання, але на більше господарів не вистачило.

Нива Вінниця несподівано поступилася вдома Самбір-Ниві-2 — єдиний гол на 14-й хвилині забив Відзінський. Попри зусилля, господарі не змогли відігратись.

У групі Б відбувся лише один матч: новачок ПФЛ Ребел мінімально обіграв Чорноморець-2. Вирішальний м’яч на 79-й хвилині забив Панов. Не обійшлося і без перенесень. Матч між Пенуелом та Чайкою відбудеться аж 20 серпня.

Друга ліга, перший тур

Група А

Реал Фарма – Ужгород 1:1

Голи: Фабер, 38 – Вишневський, 28

Скала 1911 – Полісся-2 1:3

Голи: Федор, 61 – Йока, 46, 88, Микитюк, 49

Лісне – Атлет 3:0

Голи: Кобак, 22, Н. Волошин, 27, 29

Вільхівці – Куликів 1:2

Голи: М. Шестаков, 64 – Панасюк, 7, Шарабура, 28

Нива Вінниця – Самбір-Нива-2 0:1

Гол: Відзінський, 14

Група Б

Ребел – Чорноморець-2 1:0

Гол: Панов, 79