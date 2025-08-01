Головний тренер Руха Іван Федик підбив підсумки матчу 1 туру УПЛ проти СК Полтава (1:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

У перших матчах завжди дуже багато боротьби. Наш суперник – команда, яка тільки зайшла в УПЛ, вони хотіли себе показати. Ми знали, що буде дуже важко. Ми не показали якогось хорошого перфомансу, дуже хорошої гри, але зараз дуже було важливо саме здобути 3 очки.

Полтава дуже агресивно грала. Всі наші атаки, які йшли між лініями, зупинялися за допомогою фолу, часто без карток ці фоли були. Тобто практично залишалася тільки гра за спиною, яку ми дуже погано використовували в 1-му таймі. Але команда дуже хороша, і я думаю, що звикнувши до ритму УПЛ, вони будуть набирати очки.

Я вважаю, що всі спірні моменти були трактовані в нашу сторону, особливо те, що нам не дозволяли проводити атаки через гру між лініями, вони зупинялися всі фолами, часто ці фоли пропускалися. Таке було враження, що рефері супернику дозволяв це робити. Відповідно, на цьому ми, звичайно, акцентували увагу, особливо, коли були дуже жорсткі підкати з ризиком завдання травми. Сама гра була дуже бойова й жорстка.

Для команди, яка грає 1в1, звісно, вилучення міняє всю гру в обороні. Але, з іншого боку, вони сіли низько і не залишали нам зон. Тому важко сказати, пішло це в плюс чи в мінус, - сказав Федик.