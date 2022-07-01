Наступний сезон УПЛ частково будуть грати за кордоном

Дозвіл отримають учасники групового етапу єврокубків

Наступний сезон української Прем’єр-ліги частково пройде за кордоном. Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Учасники групового етапу єврокубків отримають змогу на період виступу в міжнародних турнірах проводити матчі між собою за межами України. Відповідно, це врахують при складанні календаря УПЛ.

Раніше була інформація про те, що матчі УПЛ відбуватимуться в чотирьох містах з імовірним допуском до проведення змагань ще й арени в Рівному.

Нагадаємо, «Шахтар» проведе товариський матч з «Аяксом».