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Наступний сезон УПЛ частково будуть грати за кордоном

Дозвіл отримають учасники групового етапу єврокубків
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:34
Наступний сезон УПЛ частково будуть грати за кордоном

Наступний сезон української Прем’єр-ліги частково пройде за кордоном. Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Учасники групового етапу єврокубків отримають змогу на період виступу в міжнародних турнірах проводити матчі між собою за межами України. Відповідно, це врахують при складанні календаря УПЛ.

Раніше була інформація про те, що матчі УПЛ відбуватимуться в чотирьох містах з імовірним допуском до проведення змагань ще й арени в Рівному.

Нагадаємо, «Шахтар» проведе товариський матч з «Аяксом».

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