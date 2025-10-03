Натяк для Нестеренка? Шаран офіційно повернувся до Олександрії
Але досвідчений фахівець поки не замінить молодого колегу
близько 1 години тому
Новим головним тренером Олександрії-2 став добре знайомий місцевим уболівальникам Володимир Шаран. Про це повідомила пресслужба клубу.
Володимир Богданович є однією з найвизначніших постатей в історії нашого клубу, і ми раді знову бачити його на тренерському містку.
Бажаємо Вам на новій посаді професійних успіхів, наснаги у вихованні молодих талантів, мудрості у прийнятті рішень та, звісно, перемог! Нехай ваш досвід та енергія допоможуть «Олександрії-2» досягти нових вершин та забезпечити майбутнє для головної команди клубу.
Раніше 54-річний спеціаліст очолював першу команду Олександрії, з якою вивів клуб до УПЛ та здобув бронзові медалі чемпіонату та попрацював на рівні Ліги Європи. Останнім місцем роботи Шарана був Минай, який він залишив у 2023 році. У його тренерському резюме також є досвід керівництва Карпатами та Закарпаттям.