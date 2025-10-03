Новим головним тренером Олександрії-2 став добре знайомий місцевим уболівальникам Володимир Шаран. Про це повідомила пресслужба клубу.

Володимир Богданович є однією з найвизначніших постатей в історії нашого клубу, і ми раді знову бачити його на тренерському містку.

Бажаємо Вам на новій посаді професійних успіхів, наснаги у вихованні молодих талантів, мудрості у прийнятті рішень та, звісно, перемог! Нехай ваш досвід та енергія допоможуть «Олександрії-2» досягти нових вершин та забезпечити майбутнє для головної команди клубу.