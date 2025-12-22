Сергій Разумовський

У 17-му турі іспанської Ла Ліги Бетис на своєму полі не залишив шансів Хетафе, оформивши розгром 4:0.

Рахунок було відкрито на 16-й хвилині – Руїбаль вдало завершив атаку господарів і вивів команду вперед, заклавши фундамент для впевненої перемоги. Після перерви зелено-білі добив суперника серією швидких голів.

Після перерви Руїбаль оформив дубль і зробив рахунок 2:0, а вже за три хвилини Форнальс довів перевагу до великої – 3:0. Ернандес поставив крапку, забивши четвертий м’яч. Хетафе мав шанс хоча б розмочити рахунок наприкінці зустрічі, однак на 89-й хвилині Майораль не реалізував пенальті.

Бетис набрав 28 очок у турнірній таблиці та закріпився на останній єврокубковій сходинці. Хетафе з 20 очками – 11-й.

Ла Ліга, 17-й тур

Бетис – Хетафе 4:0

Голи: Руїбаль, 16, 49, Форнальс, 52, Ернандес, 60