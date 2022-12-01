Найбільша драма ЧС-2022. Німеччина програвала Коста-Ріці, потім забила тричі, але все одно вилетіла з турніру

Команда Фліка сенсаційно не вийшла з групи

У матчі 3-го туру ЧС-2022 збірна Німеччини перемогла Коста-Ріку, але сенсаційно покинула турнір.

Німцям потрібна була своя перемога над Коста-Рікою і поразка Японії від Іспанії.

Але все склалося інакше. Швидкий гол Гнабрі і м'яч Морато Японії в паралельному матчі – і для німців спочатку все складається якнайкраще.

Але в другому таймі паралельного матчу японці несподівано зрівняли рахунок, а потім вийшли вперед.

І тут посипалися німці, які пропустили від суперника двічі. Команда Фліка назад включилася в гру, зрівняла, і навіть забила 3-й і 4-й м'ячі, але Японія результат з Іспанією не відпустила.

Таким чином Німеччина сенсаційно вилітає з ЧС-2022, займаючи 3 місце в групі з 4 очками. Коста-Ріка – остання, у команди 3 бали.

ЧС-2022. Група Е. 3-й тур:

Коста-Ріка – Німеччина 2:4 (0:1)

Голи: Техеда, 58, Варгас, 70 – Гнабрі, 10, Гавертц, 73, 85, Фюллькруг, 89

Коста-Ріка: Навас, Фуллер (Беннетте, 74), Дуарте, Уостон, Варгас, Ов'єдо, Агілера (Салас, 46), Борхес, Техеда, Венегас (Матарріта, 74).

Німеччина: Нойер, Рюдігер, Зюле, Раум (Гетце, 67), Гюндоган (Фюллькруг, 55), Горетцка (Клостерманн, 46), Кімміх, Мюллер (Гаверц, 67), Сане, Мусіала.

Попередження: Дуарте (76).