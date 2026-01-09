Павло Василенко

Найгірші побоювання підтвердилися: серед жертв трагічної пожежі на гірськолижному курорті Кран-Монтана загинули дев’ять молодих футболістів зі Швейцарії. Про це в п’ятницю офіційно повідомила Швейцарська футбольна асоціація (SFV). Загалом унаслідок займання, що сталося напередодні Нового року, загинули близько 40 людей.

У своїй заяві федерація висловила глибокі співчуття родинам загиблих і постраждалих. Зазначається, що дев’ять юних гравців представляли три регіональні клуби на заході країни. Окрім загиблих, ще кілька футболістів отримали поранення різного ступеня тяжкості. У SFV наголосили, що підтримуватимуть родини та клуби не лише зараз, а й у майбутньому, коли гострий біль втрати дещо вщухне.

Раніше медіа повідомляли про загибель 17-річного італійського гравця з гольфу Емануеле Галеппіні, а серед поранених називали 19-річного французького футболіста Тахіріса душ Сантуша. Пожежа спалахнула в ніч на 1 січня в барі Le Constellation. Загалом постраждали майже 120 людей. Наймолодшим жертвам було лише 14 років, а середній вік загиблих становив 19 років, що робить трагедію ще більш болісною для всієї спортивної спільноти.