Сергій Разумовський

Нападник Роми Артем Довбик може перебратися до англійської Прем'єр-ліги або до чемпіонату Саудівської Аравії. Про це повідомив відомий футбольний журналіст, коментатор і телеведучий Ігор Циганик.

Наскільки я розумію, зацікавленість до Довбика присутня від клубів АПЛ. Про Евертон, чесно кажучи, не чув, про Сандерленд чув. Про продовження зацікавленості з боку Вест Гема чув. Я чув так само, що клуби Саудівської Аравії дуже серйозно цікавляться Довбиком. Цікавилися. Чи зараз вони цікавляться, я не можу сказати. Якщо Довбик буде почувати себе некомфортно, він буде розглядати варіанти. Але зараз, я так розумію, Гасперіні все ж таки буде деякий період часу робити ставку на Артема. Ігор Циганик

Довбик у складі Роми встиг провести 14 матчів у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 2 голи та 2 результативні передачі. Наразі форвард збірної України перебуває у процесі відновлення після травми і ще не повернувся до повноцінних виступів.

Раніше повідомлялося, що спортивний директор Роми прийняв позицію головного тренера Джан-П'єро Гасперіні щодо трансферних побажань