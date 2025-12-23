Найконкурентніший чемпіонат або пенсія в 28 років. Циганик озвучив варіанти продовження кар'єри для Довбика
Гроші або шанс засяяти на найвищому рівні, що обере форвард збірної України?
близько 1 години тому
Нападник Роми Артем Довбик може перебратися до англійської Прем'єр-ліги або до чемпіонату Саудівської Аравії. Про це повідомив відомий футбольний журналіст, коментатор і телеведучий Ігор Циганик.
Наскільки я розумію, зацікавленість до Довбика присутня від клубів АПЛ. Про Евертон, чесно кажучи, не чув, про Сандерленд чув. Про продовження зацікавленості з боку Вест Гема чув.
Я чув так само, що клуби Саудівської Аравії дуже серйозно цікавляться Довбиком. Цікавилися. Чи зараз вони цікавляться, я не можу сказати. Якщо Довбик буде почувати себе некомфортно, він буде розглядати варіанти. Але зараз, я так розумію, Гасперіні все ж таки буде деякий період часу робити ставку на Артема.
Довбик у складі Роми встиг провести 14 матчів у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 2 голи та 2 результативні передачі. Наразі форвард збірної України перебуває у процесі відновлення після травми і ще не повернувся до повноцінних виступів.
Раніше повідомлялося, що спортивний директор Роми прийняв позицію головного тренера Джан-П'єро Гасперіні щодо трансферних побажань
