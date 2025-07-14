ФІФА роздала індивідуальні нагороди кращим гравцям Клубного чемпіонату світу, який відгримів у США.

Звання найкращого гравця фіналу прогнозовано отримав півзахисник Челсі Коул Палмер, який у фінальному поєдинку проти ПСЖ (3:0) оформив дубль+асист.

Вінгер ПСЖ Дезіре Дуе був визнаний кращим молодим гравцем турніру. Протягом всього турніру йому вдалося відзначитись одним голом.

Титул найкращого воротаря КСЧ було визнано Роберта Санчеса (Челсі). 27-річний іспанець провів 6 матчів на турнірі, три з них - на нуль, включно з фіналом і півфіналом.

Золота бутса клубного Мундіалю дісталась Гонсало Гарсії (Реал), забивши чотири голи та зробивши результативну передачу на шляху до півфіналу.

Нагороду Fair Play отримала Баварія.

В церемонії нагородження найкращих футболістів взяв участь президент США Дональд Трамп. Він вручав нагороди і тиснув руки гравцям, а після стояв поруч із гравцями Челсі, які святкували перемогу в оновленому КЧС.

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Челсі - ПСЖ.