Захисник київського Динамо Тарас Михавко висловився про гру Іллі Забарного у ПСЖ на тлі критики, яка останнім часом лунає на адресу українця з боку вболівальників і експертів. Михавко підкреслив, що вважає Забарного футболістом топ-рівня та справжнім професіоналом.

Я можу сказати лише одне: Ілля Забарний – дуже хороший футболіст і справжній професіонал. Хтось, може, критикує його, але, на мій погляд, наразі він найкращий захисник України.

Можливо, у такому клубі як ПСЖ йому потрібен час на адаптацію. У кожного трапляються не найкращі матчі, проте я не можу сказати, що Ілля погано проводить період у французькому клубі. Він футболіст дуже високого рівня, у ньому я не сумніваюся, – сказав Михавко в інтерв'ю «Українському футболу».