Найцкавіший сезон в історії Першої ліги? Дивіться жеребкування календаря чемпіонату України
Два прохідних місця і дві перепустки до перехідних матчів на мінімум шість претендентів
близько 2 годин тому
Вже 2 серпня 2025 року має стартувати новий сезон української Першої ліги. Замість двох груп, змагання повернули до традиційного формату – 16 команд, що грають у два кола (осінь–весна) – кожен з кожним вдома та на виїзді.
Чемпіон і срібний призер чемпіонату отримають право підвищитися в класі до УПЛ напряму. Ще дві команди потраплять до перехідних матчів із 14-м та 13-м колективами елітного дивізіону. Останні дві команди вилітають напряму, а ще дві – зійдуться з третім і четвертим місцями Другої ліги за право грати у Першій.
Вже у п'ятницю, 4 липня, відбудеться жеребкування календаря турніру. Хто, з ким і коли зіграє, на яку дату заплановані центральні поєдинки – дізнайтеся першими!
Пряма трансляція жеребкування календаря Першої ліги
Учасники Першої ліги сезону-2025/2026
Агробізнес (Волочиськ)
Буковина (Чернівці)
Вікторія (Суми)
Ворскла (Полтава)
Інгулець (Петрове)
Лівий Берег (Київ)
Металіст (Харків)
Минай (с. Минай, Закарпатська обл.)
Нива (Тернопіль)
Поділля (Хмельницький)
Прикарпаття (Івано‑Франківськ)
Пробій (Городенка, Івано‑Фр. обл.)
Фенікс‑Маріуполь (м. Підмонастир, Львівська обл.)
Чернігів (Чернігів)
Чорноморець (Одеса)
ЮКСА (Київська обл.)
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