Сергій Стаднюк

Вже 2 серпня 2025 року має стартувати новий сезон української Першої ліги. Замість двох груп, змагання повернули до традиційного формату – 16 команд, що грають у два кола (осінь–весна) – кожен з кожним вдома та на виїзді.

Чемпіон і срібний призер чемпіонату отримають право підвищитися в класі до УПЛ напряму. Ще дві команди потраплять до перехідних матчів із 14-м та 13-м колективами елітного дивізіону. Останні дві команди вилітають напряму, а ще дві – зійдуться з третім і четвертим місцями Другої ліги за право грати у Першій.

Вже у п'ятницю, 4 липня, відбудеться жеребкування календаря турніру. Хто, з ким і коли зіграє, на яку дату заплановані центральні поєдинки – дізнайтеся першими!

Пряма трансляція жеребкування календаря Першої ліги

Учасники Першої ліги сезону-2025/2026