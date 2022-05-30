Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:20
Телемагазин
13:10
Спідвей. Гран-прі. Етап 1. Горичан (Хорватія)

Найвідоміший рефері в світі: «Гол Бензема в фіналі ЛЧ не повинен був бути скасований»

Клаттенбург вважає, що арбітр зустрічі помилився
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
11:58
Найвідоміший рефері в світі: «Гол Бензема в фіналі ЛЧ не повинен був бути скасований»

колишній рефері Марк Клаттенбург вважає, що м'яч форварда «Реала» Каріма Бензема у фіналі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» (1: 0) не повинен був бути скасований. його цитує ВВС.

«Реал» відчуває, що справедливість перемогла, адже гол Карім Бензема в першому таймі був скасований - і помилково.

Федеріко Вальверде першим дістався м'ячу, але очевидно, що останнім дотик зробило Фабіньо.  ВАР повинен був вирішити, чи було це дотик випадковим або навмисним.  З огляду на, що Фабіньо тягнувся вперед, щоб дістатися до м'яча, я б назвав це навмисним дією.

Однак ВАР вирішив, що це не так. Можливо, вони вирішили підтримати рішення, прийняте арбітрами в поле. «Ліверпулю» пощастило ».

Нагадаємо, Бензема став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Карім Бензема Реал Мадрид (футбол) Ліверпуль

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане
Стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
29 травня 21:56
На місце одного українця прийде інший. «Вест Хем» хоче підписати Луніна
На місце одного українця прийде інший. «Вест Хем» хоче підписати Луніна
Футбол Українські легіонери
29 травня 20:35
36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»
36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»
Футбол Прімера
29 травня 18:57
Доннарумма: «Куртуа - найкращий воротар Європи»
Доннарумма: «Куртуа - найкращий воротар Європи»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 18:43
Футболісти з Хорватії 10 років поспіль виграють Лігу чемпіонів
Футболісти з Хорватії 10 років поспіль виграють Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 16:29
Лідер «Ліверпуля» попрощався з командою після фіналу ЛЧ
Лідер «Ліверпуля» попрощався з командою після фіналу ЛЧ
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 16:18

Новини: Футбол

Яремчук - про гравця московського «Динамо»: «Він достатньо допомагає український армії»
Яремчук - про гравця московського «Динамо»: «Він достатньо допомагає український армії»
Футбол в Європі
13:30
Малиновський потрапив в одну з символічних збірних чемпіонату Італії
Малиновський потрапив в одну з символічних збірних чемпіонату Італії
Українські легіонери
13:13
Джерело: У луганській «Зорі» - новий тренер
Джерело: У луганській «Зорі» - новий тренер
Українська Прем'єр-ліга
12:59
Найвідоміший рефері в світі: «Гол Бензема в фіналі ЛЧ не повинен був бути скасований»
Найвідоміший рефері в світі: «Гол Бензема в фіналі ЛЧ не повинен був бути скасований»
Ліга чемпіонов UEFA
11:58
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Ліга 1
11:46
Соболь: «Мотивує боротьба наших воїнів за свободу України»
Соболь: «Мотивує боротьба наших воїнів за свободу України»
Збірна України
29 травня 22:45
Яремчук: «Я не повірив, що почалася війна»
Яремчук: «Я не повірив, що почалася війна»
Українські легіонери
29 травня 22:22
Стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане
Стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане
Англійська Прем'єр-ліга
29 травня 21:56
Яремчук: «Хочу вибачитися за фото з Бастою. Правильно, що мене так посипали»
Яремчук: «Хочу вибачитися за фото з Бастою. Правильно, що мене так посипали»
Українські легіонери
29 травня 21:39
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини