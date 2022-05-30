Найвідоміший рефері в світі: «Гол Бензема в фіналі ЛЧ не повинен був бути скасований»

колишній рефері Марк Клаттенбург вважає, що м'яч форварда «Реала» Каріма Бензема у фіналі Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» (1: 0) не повинен був бути скасований. його цитує ВВС.

Федеріко Вальверде першим дістався м'ячу, але очевидно, що останнім дотик зробило Фабіньо. ВАР повинен був вирішити, чи було це дотик випадковим або навмисним. З огляду на, що Фабіньо тягнувся вперед, щоб дістатися до м'яча, я б назвав це навмисним дією.

Однак ВАР вирішив, що це не так. Можливо, вони вирішили підтримати рішення, прийняте арбітрами в поле. «Ліверпулю» пощастило ».