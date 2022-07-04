Алієв: «Ракицький дуже хоче йти воювати»
Названа дата, до якої Ракицький визначиться з майбутнім
Навесні захисник тренувався і грав за «Шахтар»
18:55
Ярослав Ракицький (справа) / ФК Шахтар
Колишній захисник збірної України Ярослав Ракицький визначається зі своїм майбутнім. Остаточне рішення гравець прийме до 15 липня.
Футболіст, якому в серпні виповниться 33 роки, має кілька варіантів продовження кар'єри. Він вибирає для себе оптимальний.
Останнім клубом центрбека був «Зеніт». Команду з санкт-петербурга він покинув після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Навесні Ракицький тренувався і грав за «Шахтар».
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