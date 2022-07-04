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Названа дата, до якої Ракицький визначиться з майбутнім

Навесні захисник тренувався і грав за «Шахтар»
Футбол Українські легіонери
18:55
Названа дата, до якої Ракицький визначиться з майбутнім
Ярослав Ракицький (справа) / ФК Шахтар

Колишній захисник збірної України Ярослав Ракицький визначається зі своїм майбутнім. Остаточне рішення гравець прийме до 15 липня.

Футболіст, якому в серпні виповниться 33 роки, має кілька варіантів продовження кар'єри. Він вибирає для себе оптимальний.

Останнім клубом центрбека був «Зеніт». Команду з санкт-петербурга він покинув після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Навесні Ракицький тренувався і грав за «Шахтар».

Джерело: Терикон Сергій Стаднюк
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Ярослав Ракицький Шахтар Донецьк

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