Названа умова, за якої «Торіно» готовий викласти за Довбика до 12 мільйонів євро

За ситуацією з трансфером форварда «Дніпра-1» стежить інший клуб Серії А

Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Трансфер нападника «Дніпра- 1» Артема Довбика до «Торіно» залежить від одного фактору. Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».

За інформацією джерела, перехід стане можливим у разі, якщо туринці розпрощаються з форвардом Андреа Белотті. Головним претендентом на італійця називається «Мілан».

Нападнику «Торіно» запропонував контракт на 4 роки. Зарплата може скласти три мільйони євро в рік. Від його рішення залежить трансфер Довбика.

Офіційної пропозиції дніпрянам поки не надходило. Але українець – номер один у шорт-листі, якщо Белотті піде. Боси турінского клубу готові викласти за форварда 10 – 12 мільйонів євро. За ситуацією також стежить «Болонья».

Раніше повідомлялося, що крім Довбика, «Торіно» хоче підписати ще одного гравця з УПЛ.