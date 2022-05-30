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Названа умова, за якої «Торіно» готовий викласти за Довбика до 12 мільйонів євро

За ситуацією з трансфером форварда «Дніпра-1» стежить інший клуб Серії А
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23:20
Названа умова, за якої «Торіно» готовий викласти за Довбика до 12 мільйонів євро
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Трансфер нападника «Дніпра- 1» Артема Довбика до «Торіно» залежить від одного фактору. Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».

За інформацією джерела, перехід стане можливим у разі, якщо туринці розпрощаються з форвардом Андреа Белотті. Головним претендентом на італійця називається «Мілан».

Нападнику «Торіно» запропонував контракт на 4 роки. Зарплата може скласти три мільйони євро в рік. Від його рішення залежить трансфер Довбика.

Офіційної пропозиції дніпрянам поки не надходило. Але українець – номер один у шорт-листі, якщо Белотті піде. Боси турінского клубу готові викласти за форварда 10 – 12 мільйонів євро. За ситуацією також стежить «Болонья».

Раніше повідомлялося, що крім Довбика, «Торіно» хоче підписати ще одного гравця з УПЛ.

Сергій Стаднюк
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Теги

Артем Довбик СК Дніпро-1 Торіно Болонья

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