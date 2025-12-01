Захисник Кривбаса Анте Бекавац оцінив дав оцінку супернику перед матчем 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря. Слова хорвата передає пресслужба клубу.

«Шахтар» - це найсильніша команда УПЛ, лідер чемпіонату. Щоб розраховувати на позитивний результат, ми повинні бути максимально зосередженими щосекунди: фізично, ментально та тактично. Прагнемо здобути три очки.

Настрій у команди завжди чудовий. Ми працюємо завзято, тому впевнено дивимося вперед і не боїмося складних матчів. Виїзд до Львова? Так, довгі подорожі - це непросто. Але ми вирушаємо за два дні до гри, тож маємо достатньо часу, щоб відновитися та налаштуватися. Загалом такі переїзди виснажують, але це частина нашої професії, і ми просто приймаємо цей виклик.