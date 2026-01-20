Сергій Разумовський

Голкіпер Наполі Нікіта Контіні-Барановський продовжив контракт із клубом. Про це повідомила пресслужба неаполітанців. Нова угода розрахована на тривалий термін і діятиме до 30 червня 2031 року, що свідчить про довіру клубу до воротаря.

Nikita renews his contract until 2031!



💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/7bWu09H9Y2 — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 19, 2026

Контіні-Барановський має українське коріння та народився в Черкасах. Він є вихованцем Наполі, однак значну частину кар’єри проводив поза Неаполем, регулярно набираючи ігрову практику в орендах: загалом Нікіта встиг виступити за дев'ять різних команд на правах тимчасового переходу: Каррарезе, Таранто, Понтедера, Робур Сієна, Віртус Ентелла, Кротоне, Віченца та Сампдорія.

У першій команді Наполі воротар має поки що один офіційний матч. У грудні 2023 року в поєдинку Серії А проти Монци, який завершився з рахунком 0:0, Контіні-Барановський вийшов на поле на 74-й хвилині, замінивши травмованого основного голкіпера Алекса Мерета. У поточному сезоні Нікіта участі в матчах не брав.

Раніше Наполі в економ-режимі розібрався з Сассуоло (1:0).