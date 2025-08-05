Журналіст і коментатор Даниїл Вереїтін підбив підсумки першого матчу Динамо в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1).

Ну.... Полісся теж програло Санта-Коломі перший матч. Не по статусу, не солідно і так далі. У Динамо ще є спроба довести, що це велика прикрість, нещасний випадок etc.

Якщо ж ні, то Ліга Європи — це непогано. Але треба буде пройти Хамрун (знову) або ж Маккабі Тель-Авів. Якщо це будуть ізраїльтяни, не факт, що це краще, ніж Пафос, - написав Вереїтін в Telegram.