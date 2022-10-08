Не Лондон. «Шахтар» і «Динамо» визначили місце зустрічі

Гра відбудеться 16 жовтня

«Шахтар» і «Динамо» визначили місце проведення матчу 7 туру УПЛ.

Зустріч пройде у Львові на «Арені Львів» 16 жовтня. Початок – о 17:00.

Раніше повідомлялося, що команди планували зіграти зустріч в Лондоні. Пізніше планувалося відіграти головне українське протистояння в столиці Польщі – Варшаві.

У підсумку, на сайті УПЛ повідомляється, що гра відбудеться у Львові.

Перед цим «Шахтар» зіграє з «Реалом» в Лізі чемпіонів, а «Динамо» проведе гру з «Реном» в Лізі Європи.