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Не Лондон. «Шахтар» і «Динамо» визначили місце зустрічі
Гра відбудеться 16 жовтня
08 жовтня 20:10
«Шахтар» і «Динамо» визначили місце проведення матчу 7 туру УПЛ.
Зустріч пройде у Львові на «Арені Львів» 16 жовтня. Початок – о 17:00.
Раніше повідомлялося, що команди планували зіграти зустріч в Лондоні. Пізніше планувалося відіграти головне українське протистояння в столиці Польщі – Варшаві.
У підсумку, на сайті УПЛ повідомляється, що гра відбудеться у Львові.
Перед цим «Шахтар» зіграє з «Реалом» в Лізі чемпіонів, а «Динамо» проведе гру з «Реном» в Лізі Європи.
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