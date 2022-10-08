Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
00:50
Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Не Лондон. «Шахтар» і «Динамо» визначили місце зустрічі

Гра відбудеться 16 жовтня
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08 жовтня 20:10
Не Лондон. «Шахтар» і «Динамо» визначили місце зустрічі

«Шахтар» і «Динамо» визначили місце проведення матчу 7 туру УПЛ.

Зустріч пройде у Львові на «Арені Львів» 16 жовтня. Початок – о 17:00.

Раніше повідомлялося, що команди планували зіграти зустріч в Лондоні. Пізніше планувалося відіграти головне українське протистояння в столиці Польщі – Варшаві.

У підсумку, на сайті УПЛ повідомляється, що гра відбудеться у Львові.

Перед цим «Шахтар» зіграє з «Реалом» в Лізі чемпіонів, а «Динамо» проведе гру з «Реном» в Лізі Європи.

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Шахтар Донецьк Динамо Київ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Футбол Ліга 1
09 жовтня 23:41
1
Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі
Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 21:51
Травма вже другого голкіпера і повітряна тривога. «Динамо» виграло багатостраждальний матч із «Рухом»
Травма вже другого голкіпера і повітряна тривога. «Динамо» виграло багатостраждальний матч із «Рухом»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 20:09
Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Реал». Онлайн трансляція
Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Реал». Онлайн трансляція
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
09 жовтня 19:45
Ще один шанс для Нещерета в єврокубках? Уже другий голкіпер «Динамо» зазнав травми
Ще один шанс для Нещерета в єврокубках? Уже другий голкіпер «Динамо» зазнав травми
Футбол Ліга Європи UEFA
09 жовтня 18:42
Куртуа точно не завадить Луніну знову зіграти проти «Шахтаря»
Куртуа точно не завадить Луніну знову зіграти проти «Шахтаря»
Футбол Прімера
09 жовтня 15:35

Новини: Футбол

«Барселона» здобула перемогу та випередила «Реал» перед «Ель-Класико»
«Барселона» здобула перемогу та випередила «Реал» перед «Ель-Класико»
Прімера
09 жовтня 23:57
«Лечче» зумів відігратися в меншості, проте Дібала приніс перемогу «Ромі»
«Лечче» зумів відігратися в меншості, проте Дібала приніс перемогу «Ромі»
Серія А
09 жовтня 23:42
Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Ліга 1. «Ренн» розгромив «Нант» перед матчем із «Динамо», «Лілль» здолав «Ланс»
Ліга 1
09 жовтня 23:41
Миколенко не зміг знову стримати Роналду. МЮ здобув вольову перемогу над «Евертоном»
Миколенко не зміг знову стримати Роналду. МЮ здобув вольову перемогу над «Евертоном»
Англійська Прем'єр-ліга
09 жовтня 22:56
Бундесліга. «Фрайбург» подарував «Уніону» одноосібне лідерство. «Баварія» відстає на чотири очки
Бундесліга. «Фрайбург» подарував «Уніону» одноосібне лідерство. «Баварія» відстає на чотири очки
Бундесліга
09 жовтня 22:28
Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі
Луческу назвав причину, з якої «Динамо» не може домінувати на футбольному полі
Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 21:51
Примера. «Сосьєдад» здолав «Вільярреал», «Бетис» зробив подарунок «Атлетико»
Примера. «Сосьєдад» здолав «Вільярреал», «Бетис» зробив подарунок «Атлетико»
Прімера
09 жовтня 21:27
Сенсація була близька. «Наполі» вирвав перемогу в новачка та випередив «Аталанту» на чолі таблиці
Сенсація була близька. «Наполі» вирвав перемогу в новачка та випередив «Аталанту» на чолі таблиці
Серія А
09 жовтня 20:56
«Ліверпуль» двічі відігравався, але «Арсенал» без Зінченка відстояв лідерство в АПЛ
«Ліверпуль» двічі відігравався, але «Арсенал» без Зінченка відстояв лідерство в АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга
09 жовтня 20:31
Всі новини

Популярні новини

Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 жовтня 18:54
9
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Бокс Професійний бокс
05 жовтня 07:20
1
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 07:59
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 жовтня 10:58
1
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Футбол
04 жовтня 12:17
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
ММА
04 жовтня 19:31
Всі новини