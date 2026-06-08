Михайло Цирук

Контрольний матч між збірними Данії та України приніс багато емоцій, і футбол тут, звісно, відійшов на другий план. Власне, й самого футболу ми побачили лише 65 хвилин. А далі - суцільні емоційні гойдалки: спочатку страх за Крістіана Еріксена, котрий вдруге за останні 5 років опинився на межі смерті в прямому ефірі, потім - полегшення, коли данець, значно швидше, ніж на Євро-2020, прийшов до тями, а після гри - захоплення єдністю обох команд, кадри якої швидко облетіли весь світ.

After the referee blew the whistle to call the game off, players from both Denmark and Ukraine came together in a moment of collective solidarity with Christian Eriksen. pic.twitter.com/DwoXMaSxtW https://t.co/olvJbmEBW7 — HLTCO (@HLTCO) June 7, 2026

Проте після того, як емоції відходять на другий план, постає просте питання: то що робити з матчем та його результатом? І знайти на нього швидку та однозначну відповідь в юридичній площині досить непросто.

Матч нікому не потрібен, і це ускладнює трактування

Зазирнувши в регламентні норми УЄФА та ФІФА можна побачити, у випадку переривання матчу все тримається на простому та зрозумілому принципі: якщо в цьому винна одна з команд - вона отримує санкції й технічну поразку. Якщо не винен ніхто, тобто стався форс-мажор, команди мають змогу дограти поєдинок.

Ситуація з Крістіаном Еріксеном - однозначо форс-мажорна, тож якби це був офіційний поєдинок, його б просто дограли з того моменту, на якому він був зупинений. Та проблема в тому, що поєдинок був товариським, і догравати його нікому не потрібно. І до такої ситуації регламент був не дуже готовим.

Чи вважатиметься матч зіграним?

З огляду на обставини, згадані вище, знайти конкретну інструкцію щодо подальших дій конкретно відносно цього матчу, досить важко. Основне питання в тому, чи можна вважати таким, що відбувся, поєдинок, котрий завершився передчасно. Варто памʼятати, що мова йде не про якісь останні секунди: фактично футбол припинився після 65-ї хвилини, а фінальний свисток арбітр дав на 79-й.

Players and coaches of both sides (Denmark and Ukraine) applaud all fans



Friendly abandoned around 75’



Some things are more important than football pic.twitter.com/dlBJQztMvv — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 7, 2026

Суто теоретична можливість визнання результату матчу на момент зупинки остаточним існує. Зокрема, в правилах УЄФА від травня 2024 року є пункт 30.02, який дозволяє вважати рахунок на момент зупинки фінальним, якщо цей рахунок невигідний стороні, винній у перериванні зустріч. Але, знову ж таки, повернімося до того, що в нашому випадку немає винної сторони: дострокове завершення матчу було добровільним та взаємно погодженим.

Варто спиратися на здоровий глузд

Звичайно, субʼєктивне поняття “здоровий глузд” не є та не може бути класичним джерелом права. Але він виступає фундаментальним принципом тлумачення та критерієм справедливості. Судді, юристи та законодавці використовують його для уникнення абсурду та заповнення прогалин у законодавстві, адже врахувати абсолютно всі життєві ситуації просто неможливо.

І якщо спиратися саме на здоровий глузд, то все виглядає так, що результат матчу на момент зупинки варто просто визнати остаточним та враховувати в офіційну статистику.

На знак поваги до Еріксена було б недоречно говорити про футбол. Ми, як збірна України, думками з ним та сім'єю. Коли стався цей момент, ми побачили, що багато гравців плакали. До мене підійшов тренер, і ми разом вирішили зупинити матч. Андреа Мальдера

Рішення про зупинку гри було спільним, тож жодного сенсу позбавляти Циганкова його 14-го голу за збірну України, або ж данців - заслуженої, на жаль для нас, перемоги, немає. До слова, на офіційному сайті ФІФА біля результату матчу наразі таки стоїть примітка “перервано”, в той час як УЄФА просто вказує, що матч було завершено, наче нічого й не сталося.

Що ж до статистичних ресурсів, то один з найбільших, Transfermarkt, вказує, що у Віктора Циганкова тепер 14 голів за збірну України, тобто мʼяч у ворота Данії - врахований. Та, з рештою, яке все це тепер має значення. Головне, що Крістіан Еріксен усе ще живий. Сподіваємося, хоч тепер карʼєру завершить, адже третього шансу вже може й не бути.

У матеріалі використані фото Getty images, УАФ.