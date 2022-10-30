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Нереалізований пенальті не завадив «Аталанті» з Маліновським обіграти «Емполі»

Українець отримав низьку оцінку
Футбол Серія А
30 жовтня 15:27
Нереалізований пенальті не завадив «Аталанті» з Маліновським обіграти «Емполі»
Фото - Аталанта

У 12-му турі італійської Серії А «Аталанта» на виїзді обіграла «Емполі».

Рахунок в матчі відкрив Гатебур. Під перерву його міг подвоювати Копмейнерс, проте не реалізував пенальті. У середині другого тайму Лукман все ж забив другий м'яч.

Півзахисник бергамасків Руслан Маліновський почав матч на лавці запасних. Українець вийшов на заміну на 65-й хвилині. Оцінка від SofaScore – непереконливі 6.4.

«Аталанта» набрала 27 очок і обійшла «Мілан» у суперечці за другий рядок. Але «россонері» незабаром проведуть свій матч туру.

Серія А, 12 тур

«Емполі» – «Аталанта» 0:2

Голи: Гатебур, 32, Лукман, 59

«Емполі»: Вікаріо, Ебуехі, Луперто (Валюкевич, 46), де Вінтер (Ісмайлі, 56), Какаче, Марін, Хендерсон (Фаццині, 66), Бандінеллі (Акпа-Акпро, 77), Байрамі, Дестро, Пьяца (Камбьягі, 56).

«Аталанта»: Муссо, Гатебур, Толої, Демірал, Скальвіні (Гімшиті, 55), Меле (Дзортеа, 89), Пашаліч, Копмейнерс, Едерсон (Маліновський, 65), Лукман (Околі, 89), Гейлунд (Сапата, 65).

Попередження: де Вінтер, Дестро – Гатебур

Сергій Стаднюк
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Теги

Аталанта Руслан Малиновський Емполі

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