Воротар молодіжної збірної України Руслан Нещерет прокоментував поразку команди у заключному матчі проти Нідерландів на груповому етапі Євро-2025.

Цей результат позбавив синьо-жовтих шансів на вихід у стадію плей-оф турніру. Голкіпер поділився своїми переживаннями та емоціями після невдачі.

«Не так ми хотіли завершити це. Але вже як є. Як нам Унаї сказав, ми або виграємо, або вчимось. Тому так. Ми припустились прикрих помилок, і це дало нам той негативний результат, який є. У нас немає такого: Нідерланди, Португалія. Ми виходимо і завжди маємо перемагати. Ми завжди б'ємося за нашу країну, за нашу емблему, за наших воїнів, які виборюють нашу свободу.

Ми намагались грати у свій футбол. Ми не били м'яч. Ми намагались грати у короткий пас, щоб не було приводу казати, що ми якісь дроворуби. Якщо програвати - то з високо піднятою головою.

Прогрес оцінюється результатом. За ним прогрес не дуже був, але по грі, по тому, що він нас вимагає тренерський штаб, що вимагає, умовно, Ребров... Цей стиль, який проповідує національна збірна - я вважаю, що ми наближаємось до цього. Найголовніше - прогресувати, не боятись грати у футбол. Краще програти, так, ніж бити м'яч уперед і цілу гру відбиватись. Я вважаю, що прогрес є. Просто треба вчитись і ще раз вчитись», – сказав Нещерет для Єврофутбол.