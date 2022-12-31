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Нещодавній півфіналіст Кубку України планує відновити виступи з наступного сезону

Раніше клуб скористався можливістю взяти паузу у зв'язку з війною
Футбол Перша ліга
31 грудня 2022р. 19:27
Нещодавній півфіналіст Кубку України планує відновити виступи з наступного сезону
Фото - ФК Агробізнес

ФК «Агробізнес» подав документи на атестацію в ПФЛ. Клуб із Волочиська планує повернутися до Першої ліги.

Раніше у клубі ухвалили рішення пропустити поточний сезон через війну. Але керівництво та тренерський штаб залишилися на своїх посадах.

Продовжує функціонувати дитячо-юнацька школа. Працівники стежать за клубною інфраструктурою. Відновлення виступів очікується вже у наступному сезоні.

Раніше головний тренер «Агробізнесу» Олександр Чижевський пообіцяв, що клуб повернеться за рік.

Джерело: Український футбол Сергій Стаднюк
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Агробізнес війна

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