Засновник «Агробізнесу» звинуватив УАФ у відсутності фінансування однієї зі збірних
Нещодавній півфіналіст Кубку України планує відновити виступи з наступного сезону
Раніше клуб скористався можливістю взяти паузу у зв'язку з війною
31 грудня 2022р. 19:27
Фото - ФК Агробізнес
ФК «Агробізнес» подав документи на атестацію в ПФЛ. Клуб із Волочиська планує повернутися до Першої ліги.
Раніше у клубі ухвалили рішення пропустити поточний сезон через війну. Але керівництво та тренерський штаб залишилися на своїх посадах.
Продовжує функціонувати дитячо-юнацька школа. Працівники стежать за клубною інфраструктурою. Відновлення виступів очікується вже у наступному сезоні.
Раніше головний тренер «Агробізнесу» Олександр Чижевський пообіцяв, що клуб повернеться за рік.
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