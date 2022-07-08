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Нестаріюча класика. МЮ презентував нову форму на наступний сезон в ретро-стилі

У такій екіпіровці команда грала в 90-х роках ХХ століття
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
13:28
Нестаріюча класика. МЮ презентував нову форму на наступний сезон в ретро-стилі

« Манчестер Юнайтед » презентував нову домашню форму на сезон 2022/23. Екіпірування виконана в ретро-стилі 90-х років ХХ століття.

Відзначимо, що в презентації форми взяв участь Кріштіану Роналду, Який зараз хоче піти з МЮ і не з'являється на тренуваннях команди.

Раніше стало відомо, що Роналду не поїде з МЮ на перший передсезонний збір в Бангкок.

Петро Приходько
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Теги

Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду

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