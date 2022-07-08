Роналду не полетить з МЮ в передсезонний тур
Нестаріюча класика. МЮ презентував нову форму на наступний сезон в ретро-стилі
У такій екіпіровці команда грала в 90-х роках ХХ століття
« Манчестер Юнайтед » презентував нову домашню форму на сезон 2022/23. Екіпірування виконана в ретро-стилі 90-х років ХХ століття.
Відзначимо, що в презентації форми взяв участь Кріштіану Роналду, Який зараз хоче піти з МЮ і не з'являється на тренуваннях команди.
Inspired by our past.— Manchester United ( @ManUtd ) July 8, 2022
Made for our future.#MUFC & @adidasFootball
Раніше стало відомо, що Роналду не поїде з МЮ на перший передсезонний збір в Бангкок.
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