Нестаріюча класика. МЮ презентував нову форму на наступний сезон в ретро-стилі

« Манчестер Юнайтед » презентував нову домашню форму на сезон 2022/23. Екіпірування виконана в ретро-стилі 90-х років ХХ століття.

Відзначимо, що в презентації форми взяв участь Кріштіану Роналду, Який зараз хоче піти з МЮ і не з'являється на тренуваннях команди.

Inspired by our past.

Made for our future.#MUFC & @adidasFootball