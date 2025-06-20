Сергій Стаднюк

Півзахисник Флоріан Вірц перейшов із Баєра до Ліверпуля. Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний німецький півзахисник підписав довгостроковий контракт після проходження медогляду та узгодження особистих умов. Конкретні умови угоди не називаються. За інформацією Transfermarkt, сума компенсації склала 125 мільйонів євро.

Вірц приєднався до Баєра з академії Кельна у 2020 році, дебютував у Бундеслізі у віці 17 років і 15 днів. Забив перший м’яч у матчі проти Баварії. Від сезону 2020/21 був основним гравцем команди.

У складі леверкузенців провів п’ять з половиною сезонів, став чемпіоном та володарем Кубка Німеччини у 2023/24, дійшов до фіналу Ліги Європи та зіграв без поразок у Бундеслізі. У сезоні Ліги чемпіонів-2024/25 забив 6 м’ячів у 9 матчах.

У збірній Німеччини провів 31 матч і оформив 7 голів. Виступав на Євро-2024, де зіграв п’ять зустрічей. До передсезонних зборів Вірц приєднається до Ліверпуля у липні. Його ігровий номер буде оголошено пізніше.

Florian Wirtz is a Red. pic.twitter.com/g8Sw65eGxT — Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025

Нагадаємо, раніше Баєр залишив головний тренер Хабі Алонсо.