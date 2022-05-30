Клопп: «Фінал відбудеться. Це саме той меседж, який має отримати росія: життя продовжується, навіть якщо ви намагаєтеся його знищити»
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Бразилець вважає, що аргентинцеві складно адаптуватися в нових умовах
Форвард ПСЖ неймар назвав причини непоказного сезону свого одноклубника Ліонеля Мессі. його цитує Goal.
«Лео провів багато років в Барселоні, йому складно адаптуватися. Складно міняти команду і місто. Крім того, він приїхав не один, а з сім'єю. Мова тут теж інший. Дуже багато відволікаючих моментів.
Існує стиль гри команди з гравцями, які не розуміють, як він грає. Так що все це шкодить ».
Раніше стало відомо, що Мессі потрапив в символічну збірну сезону в топ- 5 лігах.