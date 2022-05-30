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Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»

Бразилець вважає, що аргентинцеві складно адаптуватися в нових умовах
Футбол Ліга 1
11:46
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»

Форвард ПСЖ неймар назвав причини непоказного сезону свого одноклубника Ліонеля Мессі. його цитує Goal.

«Лео провів багато років в Барселоні, йому складно адаптуватися. Складно міняти команду і місто. Крім того, він приїхав не один, а з сім'єю. Мова тут теж інший. Дуже багато відволікаючих моментів.

Існує стиль гри команди з гравцями, які не розуміють, як він грає. Так що все це шкодить ».

Раніше стало відомо, що Мессі потрапив в символічну збірну сезону в топ- 5 лігах.

Петро Приходько
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Теги

Ліонель Мессі Неймар ПСЖ

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