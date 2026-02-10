Зірковий бразильський футболіст Неймар готовий повернутися до складу Сантоса у найближчому матчі чемпіонату Бразилії проти Вело Клубу, який відбудеться у неділю. Про це повідомляє ge globo.

Водночас у тренерському штабі не виключають, що нападнику можуть надати відпочинок перед наступною грою турніру з Атлетико, запланованою на четвер. Також очікується, що ще один ключовий гравець команди Габігол, імовірно, пропустить виїзний матч у Куритибі.

Востаннє Неймар виходив на поле понад два місяці тому — у поєдинку проти Крузейро. Наприкінці грудня форвард переніс артроскопічну операцію після розриву медіального меніска.

Чинний контракт бразильського нападника з Сантосом розрахований до кінця 2026 року. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 10 мільйонів євро.