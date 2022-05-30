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Неймар назвав цілі ПСЖ на наступний сезон

Щороку одні й ті ж цілі:)
Футбол Ліга 1
13:56
Неймар назвав цілі ПСЖ на наступний сезон

Форвард ПСЖ неймар назвав цілі клубу на наступний сезон. його цитує Goal.

«Мої мети завжди однакові: взяти всі можливі трофеї. Хочу зіграти добре і виграти чемпіонат світу і Лігу чемпіонів. Це мої цілі на наступний сезон.

Це повинно статися в ПСЖ. У мене контракт з клубом, так що вибору немає. Так, це буде з ПСЖ »


У нинішньому сезоні ПСЖ виграв чемпіонат Франції, але знову провалився в Лізі чемпіонів.

Раніше Неймар заявив, що футболісти ПСЖ не розуміють гру Ліонеля Мессі.

Петро Приходько
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ПСЖ Неймар

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