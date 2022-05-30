Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Неймар назвав цілі ПСЖ на наступний сезон
Щороку одні й ті ж цілі:)
Форвард ПСЖ неймар назвав цілі клубу на наступний сезон. його цитує Goal.
«Мої мети завжди однакові: взяти всі можливі трофеї. Хочу зіграти добре і виграти чемпіонат світу і Лігу чемпіонів. Це мої цілі на наступний сезон.
Це повинно статися в ПСЖ. У мене контракт з клубом, так що вибору немає. Так, це буде з ПСЖ »
У нинішньому сезоні ПСЖ виграв чемпіонат Франції, але знову провалився в Лізі чемпіонів.
Раніше Неймар заявив, що футболісти ПСЖ не розуміють гру Ліонеля Мессі.
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