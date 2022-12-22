Неймар знайшов в собі сили привітати Мессі з перемогою на ЧС-2022
Неймар повернувся до тренувань з ПСЖ
Вінгер не дуже вдало виступив на ЧС-2022 зі збірною Бразилії
Вінгер збірної Бразилії Неймар повернувся до тренувань з ПСЖ, повідомляє прес-служба парижан.
Також разом з Неймаром зі збірної в клуб повернувся його колега Маркіньос.
Збірна Бразилії на ЧС-2022 зупинилася на стадії чвертьфіналу, програвши Хорватії.
У Неймара все ж вистачило мужності привітати Ліонеля Мессі з перемогою на ЧС-2022.
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