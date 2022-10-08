Неймар: «Я навчився грати в захисті заради перемоги в Лізі чемпіонів»

Бразильський форвард ПСЖ Неймар розповів, чого він навчився заради перемоги в Лізі чемпіонів. Його цитує Get French Football News.

Знаю, що я не найкращий захисник в світі. Але намагаюся допомагати одноклубникам. Це все заради перемоги в Лізі чемпіонів.

Щоб виграти Лігу чемпіонів, команда повинна наполегливо працювати, щоб не пропускати голи і не давати просторий супернику. Добре, що це відбувається зараз, тому що саме так ми готуємося до фінальних стадій».