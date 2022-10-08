Мбаппе розлютила недисциплінованість Неймара. Між ними конфлікт
Неймар: «Я навчився грати в захисті заради перемоги в Лізі чемпіонів»
Бразилець заявив, що вже відчуває себе досвідченим гравцем
Бразильський форвард ПСЖ Неймар розповів, чого він навчився заради перемоги в Лізі чемпіонів. Його цитує Get French Football News.
«Поки я відчуваю себе більш досвідченим гравцем. Я дійсно навчився захищатися, атакувати і забивати голи, робити вирішальні передачі – все, що завгодно.
Знаю, що я не найкращий захисник в світі. Але намагаюся допомагати одноклубникам. Це все заради перемоги в Лізі чемпіонів.
Щоб виграти Лігу чемпіонів, команда повинна наполегливо працювати, щоб не пропускати голи і не давати просторий супернику. Добре, що це відбувається зараз, тому що саме так ми готуємося до фінальних стадій».
Раніше була інформація, що в ПСЖ є конфлікт між Неймаром і Кіліаном Мбаппе.
Коментарі 0