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Неймар: «Я навчився грати в захисті заради перемоги в Лізі чемпіонів»

Бразилець заявив, що вже відчуває себе досвідченим гравцем
Футбол Ліга 1
08 жовтня 12:41
Неймар: «Я навчився грати в захисті заради перемоги в Лізі чемпіонів»

Бразильський форвард ПСЖ Неймар розповів, чого він навчився заради перемоги в Лізі чемпіонів. Його цитує Get French Football News.

«Поки я відчуваю себе більш досвідченим гравцем. Я дійсно навчився захищатися, атакувати і забивати голи, робити вирішальні передачі – все, що завгодно.

Знаю, що я не найкращий захисник в світі. Але намагаюся допомагати одноклубникам. Це все заради перемоги в Лізі чемпіонів.

Щоб виграти Лігу чемпіонів, команда повинна наполегливо працювати, щоб не пропускати голи і не давати просторий супернику. Добре, що це відбувається зараз, тому що саме так ми готуємося до фінальних стадій».

Раніше була інформація, що в ПСЖ є конфлікт між Неймаром і Кіліаном Мбаппе.

Петро Приходько
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Неймар ПСЖ

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