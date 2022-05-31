Неймар назвав цілі ПСЖ на наступний сезон
Неймар: «Я не знав про рішення Мбаппе до останнього моменту»
Форвард вирішив залишитися в ПСЖ
нападник ПСЖ неймар висловився про продовження контракту Кіліана Мбаппе з клубом. його цитує Goal.
«Зізнаюся, я був не в курсі до останнього моменту. Дізнався про це за день до оголошення. Я був дуже радий, що Кіліан вирішив залишитися. Думаю, проект ПСЖ підходить для нього. Для його кар'єри добре, щоб він пробув ще кілька років в клубі, спробував виграти Лігу чемпіонів у себе на батьківщині, в команді свого міста. Так що думаю, це правильний вибір. Можливо, він захоче передумати і грати в іншій команді в майбутньому. Мати в команді таких гравців, як Кіліан, завжди дуже важливо »
Нагадаємо, багато розкритикували рішення Мбаппе продовжити контракт з ПСЖ, а не піти в «Реал».
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