Роналду: «Ми з Каземіро жартували, що в фіналі ЧС-2022 Португалія зіграє з Бразилією»
Неймар: «Жартуємо з Мессі, що я виграю ЧС-2022 і обіграю його в фіналі»
Форвард оцінив гру з аргентинцем
17 листопада 14:47
Нападаючий збірної Бразилії неймар розповів The Telegraph, що не проти зіграти в фіналі ЧС-2022 проти Аргентини і Ліонеля Мессі.
«Ми не так вже й часто обговорюємо це, але іноді жартуємо про те, що наші шляхи перетнуться в фіналі. Я говорю Мессі, що я стану чемпіоном і обіграю його, і ми сміємося.
Грати з ним і Кіліаном – величезне задоволення. Це два видатних гравця, а Мессі давно вважається кращим в світі ».
ЧС-2022 розпочнеться 20 листопада.
З Бразилією в фіналі хоче зіграти і Кріштіану Роналду.
Коментарі 0