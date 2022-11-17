Неймар: «Жартуємо з Мессі, що я виграю ЧС-2022 і обіграю його в фіналі»

Форвард оцінив гру з аргентинцем

Нападаючий збірної Бразилії неймар розповів The Telegraph, що не проти зіграти в фіналі ЧС-2022 проти Аргентини і Ліонеля Мессі.

«Ми не так вже й часто обговорюємо це, але іноді жартуємо про те, що наші шляхи перетнуться в фіналі. Я говорю Мессі, що я стану чемпіоном і обіграю його, і ми сміємося. Грати з ним і Кіліаном – величезне задоволення. Це два видатних гравця, а Мессі давно вважається кращим в світі ».

ЧС-2022 розпочнеться 20 листопада.

З Бразилією в фіналі хоче зіграти і Кріштіану Роналду.