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Ні пенсії. Луческу пообіцяв очолити ще одне «Динамо»

Правда, тренер поставив умову
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 грудня 20:50
Ні пенсії. Луческу пообіцяв очолити ще одне «Динамо»

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу заявив digisport.ro, що готовий повернутися на посаду наставника «Динамо» Бухарест.

Правда, для цього клубу доведеться добудувати новий стадіон.

«Є люди, які займалися «Динамо» весь цей період, вони були з командою і знають, що потрібно зробити, щоб «Динамо» повернулося туди, де воно було. Я пообіцяв, що докладу зусиль, щоб зберегти себе молодим, щоб я міг продовжувати. Я тримаю своє слово».

у Луческу ще 1,5 року контракту з київським «Динамо».

Очікується, що новий стадіон бухарестського клубу буде побудований протягом двох років.

Андрій Усмонов
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Мірча Луческу Динамо Київ

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