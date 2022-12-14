Голкіпер «Динамо» зізнався, що більше спілкується не з Луческу, а з іншим тренером
Ні пенсії. Луческу пообіцяв очолити ще одне «Динамо»
Правда, тренер поставив умову
14 грудня 20:50
Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу заявив digisport.ro, що готовий повернутися на посаду наставника «Динамо» Бухарест.
Правда, для цього клубу доведеться добудувати новий стадіон.
«Є люди, які займалися «Динамо» весь цей період, вони були з командою і знають, що потрібно зробити, щоб «Динамо» повернулося туди, де воно було. Я пообіцяв, що докладу зусиль, щоб зберегти себе молодим, щоб я міг продовжувати. Я тримаю своє слово».
у Луческу ще 1,5 року контракту з київським «Динамо».
Очікується, що новий стадіон бухарестського клубу буде побудований протягом двох років.
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