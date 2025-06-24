У ніч на вівторок відбулися поєдинки третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у квартеті А. У першій зустрічі фаворити групи Інтер Маямі та Палмейрас зіграли внічию – видовищний матч завершився з рахунком 2:2.

Інтер Маямі відкрив рахунок уже на 16-й хвилині. Тадео Альєнде забив після пасу від Луїса Суареса. У другому таймі сам Суарес подвоїв перевагу своєї команди. Проте бразильці не здалися, адже спочатку Паулінью скоротив різницю в рахунку, а потім Маурісіо відновив рівність, вразивши ворота суперника за сім хвилин до фінального свистка.

Інтер Маямі — Палмейрас 2:2

Голи: Альєнде, 16, Суарес, 65 — Паулінью, 80, Маурісіо, 87.

У другій грі туру Порту та Аль-Ахлі видали справжній гольовий трилер, завершивши зустріч результативною нічиєю – 4:4.

Єгиптяни вийшли вперед на 15-й хвилині завдяки влучному удару Вессама Абу Алі, але вже через вісім хвилин Родрігу Мора зрівняв рахунок. До перерви Аль-Ахлі знову вийшов уперед – Абу Алі реалізував пенальті та оформив дубль.

Після перерви Вільям Гомес поновив рівність, але Абу Алі швидко оформив хет-трик. На 64-й хвилині Мохамед Алі Бен Бомдхан знову вивів Аль-Ахлі вперед, проте Пепе на 89-й хвилині врятував Порту від поразки.

За підсумками трьох турів Інтер Маямі та Палмейрас набрали по п'ять очок та забезпечили собі вихід у стадію плей-оф.

Порту — Аль-Ахлі Каїр 4:4

Голи: Мора, 23, Гомес, 50, Саму, 53, Пепе, 89 — Абу Алі, 15, 45+2 (пен), 51, Бен Ромдхан, 64.