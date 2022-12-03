Фінал чотирьох Ліги націй пройде в Нідерландах
Нідерланди обіграли США і вийшли в 1/4-ту фіналу ЧС
Думфріс відзначився двома асистами і голом
Стартова 45-хвилинка залишилася за підопічними Ван Гала. На 10-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Депай, а на 45+1 подвоїв перевагу Блінд.
У другому таймі американцям вдалося скоротити відставання завдяки красивому і точному удару Райта.
Однак останнє слово в матчі залишилося за «помаранчевими» – Думфріс на 81-й хвилині запалив на табло остаточні 3:1.
Завдяки перемозі збірна Нідерландів вийшла в 1/4 фіналу ЧС.
ЧС-2022. 1/8 фіналу:
Нідерланди – США 3:1 (2:0)
Голи: Депай, 10, Блінд, 45+1, Думфріс, 81 – Райт, 76
Нідерланди: Нопперт, Думфріс, ван Дейк, Аке (де Лігт, 90), Тімбер, Блінд, де Рон (Бергвейн, 46), Классен (Копмейнерс, 46), де, Гакпо (Вегорст, 90)
США: Тернер, Дест (Йедлін, 75), Рім, Циммерман, Робінсон (Морріс, 90), Адамс, Маккенні (Райт, 67), Муса, Пулішич, Веа (Ааронсон, 67), Феррейра (Рейна, 46).
Попередження: Копмейнерс (60), де Йонг (87)
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