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Нідерланди почали боротьбу в Лізі націй, розгромивши Бельгію на виїзді

«Ораньє» вели у чотири м'ячі по ходу матчу
Футбол Ліга націй UEFA
03 червня 23:46
Нідерланди почали боротьбу в Лізі націй, розгромивши Бельгію на виїзді
Фото - KNVB

В стартовому турі Ліги націй збірна Нідерландів на виїзді розгромила Бельгію.

Рахунок в матчі був відкритий під перерву. Вивів свою команду вперед Бергвейн з передачі де Йонга.

А в другому таймі «ораньє» довели справу до розгрому. Депай оформив дубль, також відзначився Думфріс.

Господарі зуміли відповісти двома голами. Правда, з м'ячів Кастанов і Батшуайі зарахували тільки другий.

Нідерланди почала турнір з перемоги і очолили групу 4 дивізіону A.

Ліга націй. Група А4, перший тур

Бельгія - Нідерланди 1: 4

Голи: Батшуаї, 90 - Бергвейн, 40, Депай, 51, 65, Думфріс, 61

Бельгія: Міньоле, Меньє (Карраско, 67), Вертонген, Алдервейрелд, Боята, Кастань, Вітцель (Батшуаї, 67), Ванакен (Онана, 46), де Брюйне, Азар (Мертенс, 46), Лукаку (Троссард, 27).

Нідерланди: Сіллесс, Думфріс, ван Дейк, Аке (де Лігт, 74), Тімбер, Блінд, Классен, де Йонг, Бергейс (Копмейнерс, 83), Депай, Бергвейн.

Попередження: Мертенс - ван Дейк
Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Нідерландів (футбол) збірна Бельгії (футбол)

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