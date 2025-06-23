Німеччина та Італія розіграли останню путівку в півфінал молодіжного Євро-2025
Командам знадобилося 120 хвилин
близько 1 години тому
Молодіжні збірні Німеччини та Італії влаштували яскравий перформанс у чвертьфіналі Євро-2025. Матч в Дунайській Стреді завершився з рахунком 3:2.
Обидві команди в першій половині гри голами не порадували, залишивши їх на другу половину гри. Майже година знадобилася Італії, щоб відкрити рахунок в матчі зусиллями Колеошо. Німці за 10 хвилин відновили паритет завдяки Вольтемаде.
На 81-й хвилині Італія залишилась в меншості, коли Ньонто було вилучено за другу жовту. Суперник скористався більшістю та вийшов вперед, а на останніх хвилинах друге вилучення в складі команди з Апеннін отримав Дзанолі. Під завісу доданого часу італійці змогли відігратись та перевести гру в додатковий час.
«Скуадра Адзурра» розраховувала дотягнути матч до серії пенальті, проте своїм шансом скористався Рель, який витягнув для Бундестім квиток до півфіналу.
Євро-2025. Чвертьфінал
Німеччина U-21 - Італія U-21 3:2
Голи: Вольтемаде, 68, Вайпер, 81, Рель, 117 - Колеошо, 58, Амброзіо, 90+6