Молодіжні збірні Німеччини та Італії влаштували яскравий перформанс у чвертьфіналі Євро-2025. Матч в Дунайській Стреді завершився з рахунком 3:2.

Обидві команди в першій половині гри голами не порадували, залишивши їх на другу половину гри. Майже година знадобилася Італії, щоб відкрити рахунок в матчі зусиллями Колеошо. Німці за 10 хвилин відновили паритет завдяки Вольтемаде.

На 81-й хвилині Італія залишилась в меншості, коли Ньонто було вилучено за другу жовту. Суперник скористався більшістю та вийшов вперед, а на останніх хвилинах друге вилучення в складі команди з Апеннін отримав Дзанолі. Під завісу доданого часу італійці змогли відігратись та перевести гру в додатковий час.

«Скуадра Адзурра» розраховувала дотягнути матч до серії пенальті, проте своїм шансом скористався Рель, який витягнув для Бундестім квиток до півфіналу.

Євро-2025. Чвертьфінал

Німеччина U-21 - Італія U-21 3:2

Голи: Вольтемаде, 68, Вайпер, 81, Рель, 117 - Колеошо, 58, Амброзіо, 90+6