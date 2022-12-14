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Нінкович: «Динамо» – це «Барселона» Східної Європи»

Півзахисник згадав про період в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 грудня 21:10
Нінкович: «Динамо» – це «Барселона» Східної Європи»

Півзахисник Мілош Нінковіч згадав про період в київському «Динамо».

«Перш за все для мене «Динамо» – це «Барселона» Східної Європи. Я провів дев'ять прекрасних років в Києві. Якби не «Динамо», я ніколи не зіграв би в Лізі чемпіонів і не потрапив на Чемпіонат світу.

Перший самий пам'ятний момент – це підписання контракту. У 19 років опинитися в «Динамо» це щось фантастичне. Друге – участь в ЛЧ і матчі проти таких команд як «Барселона», «Інтер» і «Манчестер Юнайтед».

Третє – знайомство з Андрієм Шевченка, який для мене був кращим нападаючим за останні двадцять років».


«Динамо» займає четверте місце в УПЛ після першої половини сезону.

Джерело: 1927.kiev.ua Андрій Усмонов
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