Нінкович: «Динамо» – це «Барселона» Східної Європи»

Півзахисник Мілош Нінковіч згадав про період в київському «Динамо».

Перший самий пам'ятний момент – це підписання контракту. У 19 років опинитися в «Динамо» це щось фантастичне. Друге – участь в ЛЧ і матчі проти таких команд як «Барселона», «Інтер» і «Манчестер Юнайтед».

Третє – знайомство з Андрієм Шевченка, який для мене був кращим нападаючим за останні двадцять років».