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No Lunin, no party. «Реал» знову втратив очки після повернення Куртуа

Бельгієць пропустив чотири м'ячі у двох матчах
Футбол Прімера
30 жовтня 19:14
No Lunin, no party. «Реал» знову втратив очки після повернення Куртуа
Фото - Ла Ліга

У 12-му турі іспанської Примери «Реал» у рідних стінах зіграв унічию з «Жироною».

Всі основні події матчу припали на другий тайм. Рахунок відкрив Вінісіус Жуніор. Однак уже через десять хвилин Стуані реалізував пенальті.

Родріго зумів знову вразити ворота, проте гол був скасований після перегляду VAR. А в компенсований час вершкові залишилися у меншості. Кроос заробив друге попередження.

Голкіпер Андрій Лунін участі в матчі не взяв. Українець усі 90 хвилин провів на лавці запасних. Його конкурент Куртуа пропустив уже чотири м'ячі в двох іграх, а команда набрала в них лише один пункт.

«Реал» набрав 32 очки та лише на один бал випереджає «Барселону» в боротьбі за чемпіонство.

Примера, 12 тур

«Реал» Мадрид – «Жирона» 1:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 70 – Стуані, 80 (пен.)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдігер, Менді (Мілітао, 87), Модрич, Кроос, Камавінга (Асенсіо, 61), Вальверде (Маріано Діас, 86), Вінісіус Жуніор, Родріго.

«Жирона»: Гассаніга, Ян Коуто (Рікельме, 58), Мартінес, Давід Лопес, Буено, Мігель Гутьєррес (Хаві, 63), Фернандес (Тоні Вілья, 76), Ромеу, Алеїш Гарсія, Еррера (Рейньєр, 76), Кастельянос (Стуані, 76).

Попередження: Модрич, Кроос – Давід Лопес, Гассаніга, Мартінес

Вилучення: Кроос

Сергій Стаднюк
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Жирона Андрій Лунін

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