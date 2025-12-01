Павло Василенко

У вирішальному матчі 30-го туру команда Вікінг розгромив Волеренга з рахунком 5:1 і здобула свій дев’ятий титул.

Вікінг фінішував першим з 71 очком, випередивши Буде-Глімт (70) та Тромсе (57). Бранн завершив сезон четвертим – 56 очок.

Для чемпіонства Вікінгу була потрібна лише перемога – і команда взяла своє впевнено, попри те, що головний конкурент Буде-Глімт теж не схибив, розгромивши Фредрікстад (5:0).

Це дев’ятий титул у історії клубу, попередній вони здобули ще в далекому 1991 році. Рекордсмен Норвегії – Русенборг з 26 чемпіонствами – цього сезону фінішував лише на сьомому місці.

Сезон офіційно завершиться 6 грудня – у фіналі Кубка Норвегії зійдуться Ліллестрем та Сарпсборг.

Із Елітсеріен вилетіли Стремгодсет та Гаугесунн, тоді як Брюйне у плей-оф боротиметься з Олесундом за місце в еліті. У наступному сезоні в найвищому дивізіоні гратимуть Ліллестрем і Старт.