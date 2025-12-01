Норвезька драма: Вікінг розгромив суперника і став чемпіоном після 33 років очікування
Завершився сезон у чемпіонаті Норвегії
близько 19 годин тому
У вирішальному матчі 30-го туру команда Вікінг розгромив Волеренга з рахунком 5:1 і здобула свій дев’ятий титул.
Вікінг фінішував першим з 71 очком, випередивши Буде-Глімт (70) та Тромсе (57). Бранн завершив сезон четвертим – 56 очок.
Для чемпіонства Вікінгу була потрібна лише перемога – і команда взяла своє впевнено, попри те, що головний конкурент Буде-Глімт теж не схибив, розгромивши Фредрікстад (5:0).
Це дев’ятий титул у історії клубу, попередній вони здобули ще в далекому 1991 році. Рекордсмен Норвегії – Русенборг з 26 чемпіонствами – цього сезону фінішував лише на сьомому місці.
Сезон офіційно завершиться 6 грудня – у фіналі Кубка Норвегії зійдуться Ліллестрем та Сарпсборг.
Із Елітсеріен вилетіли Стремгодсет та Гаугесунн, тоді як Брюйне у плей-оф боротиметься з Олесундом за місце в еліті. У наступному сезоні в найвищому дивізіоні гратимуть Ліллестрем і Старт.
Поділитись