Сергій Разумовський

У 21-му турі англійської Прем’єр-ліги Ноттінгем Форест на виїзді здобув вольову перемогу над Вест Гемом.

Гості самі допомогли лондонцям повести: захисник Мурілло зрізав м’яч у власні ворота, оформивши автогол і зробивши 1:0. Після цього гра тривалий час залишалася напруженою, але до перерви Ноттінгем так і не зміг перетворити свої атаки на результат.

Після відпочинку ситуація змінилася: на 55-й хвилині Домінгес зрівняв рахунок, повернувши Ноттінгем у матч. Розв’язка настала наприкінці зустрічі – Ґіббс-Вайт реалізував пенальті та приніс гостям вольову перемогу 2:1. Окремо зазначимо, що український захисник Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цю гру проти колишнього клубу Андрія Ярмоленка.

Ноттінгем набрав 21 очко та відірвався від Вест Гема у боротьбі за виживання на сім балів.

АПЛ, 21-й тур

Вест Гем – Ноттінгем 1:2

Голи: Мурілло, 13 (автогол) – Домінгес, 55, Ґіббс-Вайт, 89 (пен.)