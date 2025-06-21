Павло Василенко

Ноттінгем Форест повідомить, що головний тренер команди Нуну Ешпіріту Санту підписав новий контракт. Угода діятиме до 30 червня 2028 року.

Нуну став організатором неймовірного сезону 2024/25 для Ноттінгема Фореста, привівши клуб до найвищого результату в лізі за 30 років і, таким чином, вперше з сезону 1995/96 кваліфікувавшись до єврокубків.

У минулому сезоні Нуну привів команду до виїзних перемог над Ліверпулем та Манчестер Юнайтед вперше за 55 та 30 років відповідно, а також до досягнення найтривалішої переможної серії клубу у найвищому дивізіоні Англії з 1967 року.

За підсумками сезону 2024/25 Ноттінгем посів сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.