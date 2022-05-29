Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 61кг. Пряма трансляція

«Ноттингем Форест» вперше в 21-му столітті вийшов в АПЛ

Історичне повернення
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
20:53
«Ноттингем Форест» вперше в 21-му столітті вийшов в АПЛ

«Ноттингем Форест» вийшов в АПЛ вперше з 1999-го року.

У перехідному матчі команда перемогла «Хаддерсфілд» (1: 0).

«Ноттингем Форест» вилетів з АПЛ в 1999-му році і весь цей час виступав в Чемпіоншипі або англійської Лізі 1.

«Ноттингем» Форест »понад двічі вигравав Лігу чемпіонів, а також двічі ставав чемпіоном Англії.

Раніше повідомлялося, що інший новачок АПЛ цікавиться Андрієм Ярмоленко.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ноттінгем Форест

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Футбол

Левандовскі: «Важко сказати, чи я буду грати за «Баварію» в наступному сезоні»
Левандовскі: «Важко сказати, чи я буду грати за «Баварію» в наступному сезоні»
Бундесліга
21:29
«Ноттингем Форест» вперше в 21-му столітті вийшов в АПЛ
«Ноттингем Форест» вперше в 21-му столітті вийшов в АПЛ
Англійська Прем'єр-ліга
20:53
На місце одного українця прийде інший. «Вест Хем» хоче підписати Луніна
На місце одного українця прийде інший. «Вест Хем» хоче підписати Луніна
Українські легіонери
20:35
36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»
36-річний Модріч продовжив контракт з «Реалом»
Прімера
18:57
Доннарумма: «Куртуа - найкращий воротар Європи»
Доннарумма: «Куртуа - найкращий воротар Європи»
Ліга чемпіонов UEFA
18:43
Офіційно. Рангнік повністю покинув «Манчестер Юнайтед», не дотримавши обіцянку
Офіційно. Рангнік повністю покинув «Манчестер Юнайтед», не дотримавши обіцянку
Англійська Прем'єр-ліга
18:37
Палкін розповів, за якої умови слід починати наступний сезон УПЛ
Палкін розповів, за якої умови слід починати наступний сезон УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
18:25
Футболісти з Хорватії 10 років поспіль виграють Лігу чемпіонів
Футболісти з Хорватії 10 років поспіль виграють Лігу чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
16:29
Лідер «Ліверпуля» попрощався з командою після фіналу ЛЧ
Лідер «Ліверпуля» попрощався з командою після фіналу ЛЧ
Ліга чемпіонов UEFA
16:18
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини