Клуб, який вийшов в АПЛ, цікавиться Ярмоленко
«Ноттингем Форест» вперше в 21-му столітті вийшов в АПЛ
Історичне повернення
«Ноттингем Форест» вийшов в АПЛ вперше з 1999-го року.
У перехідному матчі команда перемогла «Хаддерсфілд» (1: 0).
«Ноттингем Форест» вилетів з АПЛ в 1999-му році і весь цей час виступав в Чемпіоншипі або англійської Лізі 1.
«Ноттингем» Форест »понад двічі вигравав Лігу чемпіонів, а також двічі ставав чемпіоном Англії.
Раніше повідомлялося, що інший новачок АПЛ цікавиться Андрієм Ярмоленко.
Коментарі 0