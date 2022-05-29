«Ноттингем Форест» вперше в 21-му столітті вийшов в АПЛ

Історичне повернення

«Ноттингем Форест» вийшов в АПЛ вперше з 1999-го року.

У перехідному матчі команда перемогла «Хаддерсфілд» (1: 0).

«Ноттингем Форест» вилетів з АПЛ в 1999-му році і весь цей час виступав в Чемпіоншипі або англійської Лізі 1.

«Ноттингем» Форест »понад двічі вигравав Лігу чемпіонів, а також двічі ставав чемпіоном Англії.

Раніше повідомлялося, що інший новачок АПЛ цікавиться Андрієм Ярмоленко.