Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов дебют новачків в матчі 1 туру УПЛ проти Зорі (0:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Це більше нещастя, ніж якась помилка, тому тут немає… Звичайно, хотілося б, щоб Кузик забив цей гол і ми перемогли, але ми ні в якому разі – просто пожартували над тим моментом, тому що він хотів забити. Це технічний брак і не більше, тому рухаємося далі.

Рухівці просто знають вимоги - все, не більше. Я дуже задоволений тим, як хлопці спілкуються зараз між собою, яка всередині команди атмосфера. І легіонери, і ті футболісти, які були раніше в команді, ті, які тільки прийшли, - дуже добра в них комунікація. Вони професійно виконують, як і будь-який футболіст, свою роботу - все, не більше, - сказав Пономарьов., - сказав Кузик.