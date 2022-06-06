Новачок АПЛ готовий заплатити за Довбика 12 мільйонів євро

Раніше форвардом цікавилися італійські клуби

Новачок АПЛ «Ноттінгем Форест» цікавиться українським форвардом Артемом Довбиком, Повідомляє Nottingham Forest News.

Джерело повідомляє, що англійський клуб готовий заплатити за українця майже 12 мільйонів євро.

«Ноттингем Форест» в зв'язку з виходом в АПЛ хоче посилити лінію атаки.

Відомо, що під час матчу Уельс - Україна (1: 0) скаути англійського клубу стежили за Довбіком з трибун.

Раніше повідомлялося, що Довбиком цікавиться «Торіно», «Удінезе» і «Болонья».