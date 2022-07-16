Новачок клубу АПЛ зізнався, що здав ЗНО з української мови на 105 балів

Новачок « Брентфорд » Єгор Ярмолюк розповів, на скільки балів здав ЗНО після школи для вступу до університету.

- 105 з українського.

- Прохідний?

- Так. Начебто 101 з географії, коли 100 прохідний. Мені треба було 2, щоб вступити. І математику десь так здав теж.

- Готувався або рандомно відповідав?

- Рандомно.

- Чому не готувався?

- Пізно було вже.

- Навіщо здавав ЗНО? Хочеш далі надходити?

- Поступив в коледж в Запоріжжі, в Інфіз. тренер буду