Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:15
Телемагазин
13:55
Всесвітні ігри 2022. День 8. Стрільба з луку. Чоловіки. Прем’єра

Новачок клубу АПЛ зізнався, що здав ЗНО з української мови на 105 балів

Ярмолюк більше думав про спорт
Футбол Українські легіонери
12:09
Новачок клубу АПЛ зізнався, що здав ЗНО з української мови на 105 балів

Новачок « Брентфорд » Єгор Ярмолюк розповів, на скільки балів здав ЗНО після школи для вступу до університету.

- Озвуч свої бали ЗНО.

- 105 з українського.

- Прохідний?

- Так. Начебто 101 з географії, коли 100 прохідний. Мені треба було 2, щоб вступити. І математику десь так здав теж.

- Готувався або рандомно відповідав?

- Рандомно.

- Чому не готувався?

- Пізно було вже.

- Навіщо здавав ЗНО? Хочеш далі надходити?

- Поступив в коледж в Запоріжжі, в Інфіз. тренер буду


Раніше стало відомо, скільки « Дніпро-1 » отримає за Ярмолюка.

Джерело: pressing Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Єгор Ярмолюк Брентфорд

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Офіційно. 18-річний українець перейшов до клубу АПЛ
Офіційно. 18-річний українець перейшов до клубу АПЛ
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
14 липня 19:21
Головний тренер збірної України – про переїзд півзахисника «Дніпра-1» до АПЛ: «Він готовий до дорослого футболу»
Головний тренер збірної України – про переїзд півзахисника «Дніпра-1» до АПЛ: «Він готовий до дорослого футболу»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 липня 13:35
Клуб АПЛ на цьому тижні оголосить про трансфер 18-річного півзахисника «Дніпра-1»
Клуб АПЛ на цьому тижні оголосить про трансфер 18-річного півзахисника «Дніпра-1»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12 липня 08:17
Повернення на вершину. Еріксен погодив контракт з МЮ
Повернення на вершину. Еріксен погодив контракт з МЮ
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
04 липня 16:23
Близький до АПЛ. 18-річний гравець «Дніпра-1» отримав візу
Близький до АПЛ. 18-річний гравець «Дніпра-1» отримав візу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23 червня 16:02
Українець перейде в клуб АПЛ – визначилася сума трансферу
Українець перейде в клуб АПЛ – визначилася сума трансферу
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17 червня 19:34

Новини: Футбол

Левандовські попрощався з партнерами по «Баварії»
Левандовські попрощався з партнерами по «Баварії»
Бундесліга
13:59
«Манчестер Юнайтед» презентував виїзну форму на наступний сезон
«Манчестер Юнайтед» презентував виїзну форму на наступний сезон
Англійська Прем'єр-ліга
13:49
Анчелотті: «Цього літа «Реал» більше нікого не підпише»
Анчелотті: «Цього літа «Реал» більше нікого не підпише»
Прімера
12:59
Головна трансферна сага літа завершена? «Баварія» прийняла пропозицію «Барселони» по Левандовські
Головна трансферна сага літа завершена? «Баварія» прийняла пропозицію «Барселони» по Левандовські
Бундесліга
12:49
Новачок клубу АПЛ зізнався, що здав ЗНО з української мови на 105 балів
Новачок клубу АПЛ зізнався, що здав ЗНО з української мови на 105 балів
Українські легіонери
12:09
Найвідоміший в світі футбольний інсайдер підтвердив трансфер Зінченка в «Арсенал»
Найвідоміший в світі футбольний інсайдер підтвердив трансфер Зінченка в «Арсенал»
Англійська Прем'єр-ліга
10:51
Офіційно. Після Стерлінга «Челсі» зробив ще один топ-трансфер
Офіційно. Після Стерлінга «Челсі» зробив ще один топ-трансфер
Англійська Прем'єр-ліга
09:58
«Шахтар» хоче запросити хорватського півзахисника
«Шахтар» хоче запросити хорватського півзахисника
Українська Прем'єр-ліга
09:01
Хацкевич: «Йовічевіч зізнавався в коханні «Карпатам », потім зізнавався «Дніпру-1», а зараз переходить до «Шахтаря»
Хацкевич: «Йовічевіч зізнавався в коханні «Карпатам », потім зізнавався «Дніпру-1», а зараз переходить до «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
08:53
Всі новини

Популярні новини

Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Бокс Професійний бокс
13 липня 11:55
Всі новини