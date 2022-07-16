Відома оцінка Миколенка за матч проти «Брентфорда»
Новачок клубу АПЛ зізнався, що здав ЗНО з української мови на 105 балів
Ярмолюк більше думав про спорт
12:09
Новачок « Брентфорд » Єгор Ярмолюк розповів, на скільки балів здав ЗНО після школи для вступу до університету.
- Озвуч свої бали ЗНО.
- 105 з українського.
- Прохідний?
- Так. Начебто 101 з географії, коли 100 прохідний. Мені треба було 2, щоб вступити. І математику десь так здав теж.
- Готувався або рандомно відповідав?
- Рандомно.
- Чому не готувався?
- Пізно було вже.
- Навіщо здавав ЗНО? Хочеш далі надходити?
- Поступив в коледж в Запоріжжі, в Інфіз. тренер буду
Раніше стало відомо, скільки « Дніпро-1 » отримає за Ярмолюка.
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