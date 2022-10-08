Новачок «Ліверпуля» Артур через травму вибув на 4 місяці

Артур зіграв лише 13 хвилин за «червоних»

Півзахисник «Ліверпуля» Артур отримав чергову травму.

Бразилець перенесе операцію і пропустить близько 4 місяців. У цьому році він більше не зіграє.

Травму він отримав на одному з тренувань, повідомляє The Athletic.

Відзначимо, що Артур перейшов в «Ліверпуль» минулим літом з «Ювентуса» на правах оренди. Він зіграв лише 13 хвилин в цьому сезоні.

Відзначимо, що в «Юве» він також майже не грав.