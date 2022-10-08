Артета: «Треба показати «Ліверпулю», що ми здатні конкурувати»
Новачок «Ліверпуля» Артур через травму вибув на 4 місяці
Артур зіграв лише 13 хвилин за «червоних»
08 жовтня 22:43
Півзахисник «Ліверпуля» Артур отримав чергову травму.
Бразилець перенесе операцію і пропустить близько 4 місяців. У цьому році він більше не зіграє.
Травму він отримав на одному з тренувань, повідомляє The Athletic.
Відзначимо, що Артур перейшов в «Ліверпуль» минулим літом з «Ювентуса» на правах оренди. Він зіграв лише 13 хвилин в цьому сезоні.
Відзначимо, що в «Юве» він також майже не грав.
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