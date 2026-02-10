Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський поділився деталями того, як Епіцентр діє на трансферному ринку та які позиції клуб намагається закрити перед продовженням сезону. За його словами, команда вже отримала кілька справді прикладних підсилень, які можуть дати швидкий ефект без тривалої адаптації й одразу розширити варіативність для тренерського штабу.

Зокрема, одним із рішень для середньої лінії став Кирило Ковалець, якого розглядають як опцію в центрі півзахисту. Також Епіцентр підсилив лівий фланг завдяки Андрію Маткевичу, який приєднався на правах оренди з Динамо.

Окремо Співаковський зупинився на пошуку правого вінгера — з цією позицією, за його словами, виникли труднощі. З болівійським футболістом Куельяром клуб не зміг погодити персональні умови, тож переговори не дали результату.

А у випадку з венесуельцем Хейсоном Раміресом справа вперлася не стільки у бажання гравця чи умови контракту, скільки у позицію його нинішнього клубу: президент Метрополітаноса, як зазначив журналіст, відмовився відпускати футболіста. Таким чином, питання підсилення правого флангу атаки для Епіцентра поки що залишається відкритим, попри те, що на інших ділянках клуб уже знайшов робочі варіанти.

